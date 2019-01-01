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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
125. Куприна, деревня бывшая государственная, при речке Истерьме, дворов 45, жителей 291, 2 ткацк. ф.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65776Купринодеревня55°14'36°34'N-37-026
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Находки
Где упоминается данное место
О крестьянине Калужской губернии Боровского уезда, Рощинской волости, деревни Куприна Алексее Ильине, по возникшему против него обвинению по 131 ст. угол. улож. (ведется Показать все
О крестьянине Боровского уезда, Рощинской волости, деревни Куприной Алексее Ефимове Суханове, 38 лет по возникшему против него обвинению по 2 ч. 103 ст. угол. уложения Ве Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
29606432136д Купринодеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
531Куприна, д. каз.при рч. Истерьме.142532128151