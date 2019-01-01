деревня Куприно, деревня Куприно, Боровский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Куприно

Боровский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Боровский уезд, Рощинская (Пригородно) волость
125. Куприна, деревня бывшая государственная, при речке Истерьме, дворов 45, жителей 291, 2 ткацк. ф.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Боровский район
65776Купринодеревня55°14'36°34'N-37-026

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Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине Калужской губернии Боровского уезда, Рощинской волости, деревни Куприна Алексее Ильине, по возникшему против него обвинению по 131 ст. угол. улож. (ведется Показать все
О крестьянине Боровского уезда, Рощинской волости, деревни Куприной Алексее Ефимове Суханове, 38 лет по возникшему против него обвинению по 2 ч. 103 ст. угол. уложения Ве Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Боровский муниципальный район, Сельское поселение деревня Совьяки
29606432136д Купринодеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Боровский уезд
531Куприна, д. каз.при рч. Истерьме.142532128151
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