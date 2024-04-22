деревня Спас-Липки, деревня Спас-Липки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Спас-Липки

Смоленский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Смоленской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
5853Спаские Липки, с. вл.при рч. Ольховке.332018101102Церковь православная 1. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Сырокоренско-Липецкая волость
340. Спасские Липки, село бывшее владельческое, при речке Мошне, дворов 20, жителей 140, церковь православная, часовня, водяная мельница, постоялый двор

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Сырокоренско-Липецкая волость
447Спасския Липки 1-еДеревня30298189
448Спасския Липки 2-еДеревня30248680
449Спасския ЛипкиСело30399Церковь, церковно-приходская школа, ярмарки: 8-го июля и 6-го августа, казен. винная лавка, кузница, мельница, мелочная лав.
450Спасския ЛипкиВладельческая усадьба30142

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Смоленский район
180517Спас-Липкидеревня55°03'00"32°04'00"N-36-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Смоленский муниципальный район, Стабенское сельское поселение
66644486236д Спас-Липкидеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close