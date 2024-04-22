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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5853Спаские Липки, с. вл.при рч. Ольховке.332018101102Церковь православная 1. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
340. Спасские Липки, село бывшее владельческое, при речке Мошне, дворов 20, жителей 140, церковь православная, часовня, водяная мельница, постоялый двор
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
447Спасския Липки 1-еДеревня30298189
448Спасския Липки 2-еДеревня30248680
449Спасския ЛипкиСело30399Церковь, церковно-приходская школа, ярмарки: 8-го июля и 6-го августа, казен. винная лавка, кузница, мельница, мелочная лав.
450Спасския ЛипкиВладельческая усадьба30142
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
180517Спас-Липкидеревня55°03'00"32°04'00"N-36-029
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66644486236д Спас-Липкидеревня