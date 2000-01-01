деревня Ереминская 1-я, Вершинская волость, Сольвычегодский уезд (на 1881) — Familio

Ереминская 1-я

Вершинская волость, Сольвычегодский уезд (на 1881)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьян д. Ереминской Вершинской вол. Сольвычегодского уезда П. и Д. Достоваловых, Я. Елисеева, Тотарского и др. о взыскании с них денег за порубку леса. Показать все
Дело о привлечении к ответственности крестьянина Савастьянова деревни Ереминской Вершинской волости Сольвычегодского уезда за присутствие на сельском сходе в нетрезвом со Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
8715Ереминская, д. удел.при рч. Тойме.17565175872

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Вершинская волость
Ереминская2038

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