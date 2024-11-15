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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Ребельск Выскатской волости Гдовского уезда А. Егорова в д. Рыжиково. 1897 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
921Ребельско, д. вл.при колодце.38272017
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
84. Ребельск, деревня бывшая владельческая, дворов 10, жителей 60, гонч. зав.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ребельск д. 421 стан2691 участок23станция Поля.