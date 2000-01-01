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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
План лесного надела дер. Барановой, Курбской вол., Ярославского у., пустоши Исаковской, Ярославского лесничества. 1874 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 455. Опи Показать все
Владенная запись дер. Бараново Курбской волости Ярославского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1172.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
759Бараново, д. каз.при пруде и колодце.2573614
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. БарановоXV. Слободское общество78884—Курбский, Спасской церкви приход