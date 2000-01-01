деревня Бараново, деревня Бараново, Курбская волость, Ярославский уезд (на 1901) — Familio

Бараново

Курбская волость, Ярославский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
План лесного надела дер. Барановой, Курбской вол., Ярославского у., пустоши Исаковской, Ярославского лесничества. 1874 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 455. Опи Показать все
Владенная запись дер. Бараново Курбской волости Ярославского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 1172.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
759Бараново, д. каз.при пруде и колодце.2573614

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Курбская волость
д. БарановоXV. Слободское общество78884Курбский, Спасской церкви приход
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