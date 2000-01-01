посёлок Кыпу, посёлок Кыпу, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond (на 2022) — Familio

Кыпу

Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Лифляндская губерния, Феллинский уезд, Велико-Кспоская волость
В одноименном селении

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Вильяндиский район, Кыпуский сельсовет
село Кесккюла4235750

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald
Kõpu alevikalevik
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