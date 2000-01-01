посёлок городского типа Ящиково, посёлок городского типа Ящиково — Familio

Ящиково

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд
2322Ящиково, д. вл.при рч. Белой.321373242252Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Адрианопольская волость
690. Ящиков, деревня бывшая владельческая, при речках Белой и Ящиковой, дворов 102, жителей 654, лавка

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Славяносербский уезд, Андрианопольская волость
6Ящиковка бывшие помещичьи2035885791167

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13316Ящиковеселище міського типуцентр селищної радир-н Перевальськийселищна рада Ящиківська
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