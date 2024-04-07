деревня Колошицы, Лужский уезд, Санкт-Петербургская губерния (на 1886) — Familio

Колошицы

Лужский уезд, Санкт-Петербургская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земельные планы Запольской волости дер. Килошицы. 1904 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 529.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2500Колошицы (Коломицы), д. вл.при колодцах.4624156760

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд, Запольская волость
224. Килощицы, деревня бывшая владельческая, дворов 29, жителей 125, лавка

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