село Мкелрипш, село Мкелрипш, Гагрский район (на 2016) — Familio

Мкелрипш

Гагрский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Мқьалрыҧшь, მიქელრიფში
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Гагрский район
с. Мкялрыпш404838
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