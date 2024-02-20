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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
383865Гороховодеревня58°47'с.ш.39°16'в.д.O-37-043
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Где упоминается данное место
Дело о взносе денег крестьянином дер. Горохово Софроновской волости Пошехонского уезда Александром Герасимовым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1884–1885 гг Показать все
Часть подола, Конец XIX в. Источник: goskatalog.ru
Часть подола, 1890-е гг. Источник: goskatalog.ru
Подол, 1890-е гг. Источник: goskatalog.ru
Становина, 1890-е гг. Источник: goskatalog.ru
Конец полотенца, Начало XX в. Источник: goskatalog.ru
Конец полотенца, Начало XX в. Источник: goskatalog.ru
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78634436607д Гороховодеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4526Горохово, д. вл.при колодце.356582527
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ГороховоVI. Гороховское общество871712XXII—6Спасский на Водоге приход
д. ГороховоXXII. Ночкинское обществосмотри № 17