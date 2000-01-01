колония Шлангендорф, колония Шлангендорф, Херсонский уезд, Херсонская губерния (на 1886) — Familio

Шлангендорф

Херсонский уезд, Херсонская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
колония
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Старошведская волость
157. Шлангендорф (Гадючая), колония немцев, при речке Космахе и Днепровском заливе, дворов 46, жителей 474, лютеранский молитвенный дом, школа

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
312Шлангендорф (Гадючка), кол. нем.при протоке Космахе.807035137160Лютеранский молитвенный дом.
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