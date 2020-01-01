Линкайнис
Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Линканцы, д., жит. 52 (26 м. 26 ж.), дес. 87¼, раз. см. пред.
Линканцы, д., жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 21, у. гор. 35 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Вильна 39 в.
Список населённых пунктов Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Linkainių k.