деревня Казарята, деревня Казарята, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Казарята

Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Верхнеландеховский район
587334Казарятадеревня56°52'42°40'O-38-110

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Чат по генеалогии Ивановской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Верхнеландеховский муниципальный район, Симаковское сельское поселение
24602438161д Казарятадеревня

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд
С. Верхний Ландих. Д. Поветники, Марищи, Малые Ломки, Воробьево, Скородумово, Елшино, Заглядкино, Сергиево, Займище, Волково, Исаково, Большие Ломки, Скудино, Хвостомцево Показать все 26Ник. Алекс. Титов488193

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Гороховецкий (Гороховский) уезд
2320Скородумово (Козарята), д. вл.при колодце.7616204649
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