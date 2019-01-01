деревня Щеглы, деревня Щеглы, Яранский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Щеглы

Яранский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Яранский уезд, Малощегловская волость
1544. Урть-Нерань (Малые Щеглы), починок бывший государственный, при речке Урть-Нерани, дворов 12, жителей 81, волостное правление (уездный город в 25 верстах), почтовая Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Вятская губерния, Яранский уезд, Мало-Щегловская волость
поч. Малые-Щеглы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Яранский район
234585Щеглыдеревня57°05'47°58'O-38-108

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Кировской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Яранский муниципальный район, Шкаланское сельское поселение
33650480241д Щеглыдеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Яранский уезд
16491Урть-Нерань (Щеглово малое), поч. каз.при рч. Урть-Неране.2580114153Сельское управление. Земская станция.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close