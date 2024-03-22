посёлок Польной Воронеж 1-й, посёлок Польной Воронеж 1-й, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Польной Воронеж 1-й

Сосновский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Сосновский район
288984Польной Воронеж 1-йпосёлок53°22'41°01'N-37-095

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Чат по генеалогии Тамбовской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Сосновский муниципальный район, Сельское поселение Верхнеярославский сельсовет
68634408126п Польной Воронеж 1-йпоселок
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