деревня Ходыри, деревня Ходыри, Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Ходыри

Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Сюмсинский район
717229Ходыридеревня57°20'00"51°29'00"O-39-091

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Чат по генеалогии Удмуртской Республики

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Сюмсинский муниципальный район, Гуринское сельское поселение
94641422151д Ходыридеревня
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