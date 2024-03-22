деревня Киржачь, деревня Киржачь, Воршинская волость, Владимирский уезд (на 1905) — Familio

Киржачь

Воршинская волость, Владимирский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Владимирский уезд, Воршинская волость
684. Киржач, деревня бывшая государственная, при реке Клязьме и речке Ильинке, дворов 6, жителей 40, 2 красильни, кирпичный завод

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Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Владимирский уезд, Воршинская волость
911Киржач деревня487921214

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Владимирский уезд
211Киржачь, д. каз.при рч. Ильинке.141461720
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