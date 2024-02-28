деревня Шемякино, деревня Шемякино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Шемякино

Солнечногорский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Солнечногорский район
39840Шемякинодеревня56°00'с.ш.37°22'в.д.O-37-147

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Чат по генеалогии Москвы и Московской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Солнечногорский муниципальный район, Лунёвское сельское поселение
46652416201д Шемякинодеревня

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Озерецкая волость
Дер. Шемякино288636Церковно-приходская школа.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
390Шемякина (Шемякино), д. вл.при р. Клязьме.272621107112
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