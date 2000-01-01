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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
388. Ново-Аккузина (Чушли), деревня бывшая государственная, при речке Чушле, дворов 52, жителей 325, маг. молитв. д.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188568Новое Аккузиносело56°16'52°45'O-39-142
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Дело о Сайфуллине Залялютдине, мулле д. Ново-Аккузиной Салаушской вол. Елабужского у. Вятской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Гос. архив Росс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92601486106с Новое Аккузиносело
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3733Аккузино 2-е, д. каз.при р. Иже.804037155175Мечеть. Мельница.
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Яңа АкхуҗаНовое АккузиноТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.