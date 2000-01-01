село Новое Аккузино, село Новое Аккузино, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Новое Аккузино

Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Елабужский уезд, Салаушская волость
388. Ново-Аккузина (Чушли), деревня бывшая государственная, при речке Чушле, дворов 52, жителей 325, маг. молитв. д.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Агрызский район
188568Новое Аккузиносело56°16'52°45'O-39-142

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о Сайфуллине Залялютдине, мулле д. Ново-Аккузиной Салаушской вол. Елабужского у. Вятской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Гос. архив Росс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Агрызский муниципальный район, Табарлинское сельское поселение
92601486106с Новое Аккузиносело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Елабужский уезд
3733Аккузино 2-е, д. каз.при р. Иже.804037155175Мечеть. Мельница.

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Яңа АкхуҗаНовое АккузиноТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.
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