село Хмелинец, село Хмелинец, Задонский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Хмелинец

Задонский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Елецкий уезд, Извальская волость
424. Хмелинец (Покровское), село бывшее владельческое и государственное, при речке Хмелинце, дворов 138, жителей 735, церковь православная, 2 лавки, свеклосахарный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Задонский район
79233Хмелинецсело52°27'00"38°54'00"N-37-126

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Задонский муниципальный район, Сельское поселение Хмелинецкий сельсовет
42624460101с Хмелинецсело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Елецкий уезд
1636Хмелинец, с. вл.при рч. Хмелинце.383860408435Церковь православная 1. Завод свеклосахарный. Маслобоень 2.
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