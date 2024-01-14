деревня Казадаевка, деревня Казадаевка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Казадаевка

Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Стерлитамакский район
523740Казадаевкадеревня53°39'00"55°52'00"N-40-088

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Стерлитамакский муниципальный район, Сельское поселение Казадаевский сельсовет
80649436126д Казадаевкадеревня

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Рязановская волость
10Казадаевка (Макатаевка), д. на почт. дор., при руч. Макатайке, х.-з. маг., строится церковь7538108125Земледелие
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