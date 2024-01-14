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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
523740Казадаевкадеревня53°39'00"55°52'00"N-40-088
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Место упоминается в справочниках:
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Стерлитамакский муниципальный район, Сельское поселение Казадаевский сельсовет
80649436126д Казадаевкадеревня
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
10Казадаевка (Макатаевка), д. на почт. дор., при руч. Макатайке, х.-з. маг., строится церковь7538108125Земледелие