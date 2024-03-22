деревня Вянгярине, деревня Вянгярине, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis (на 2020) — Familio

Вянгярине

Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Литвы

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Ковенская губерния, Ново-Александровский уезд
Венгерин22Купеця110916

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Panevėžio apskritis, Rokiškio rajono savivaldybė, Rokiškio kaimiškoji seniūnija
Vengerinės k.
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