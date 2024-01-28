деревня Озерки, деревня Озерки, Усманский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Озерки

Усманский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Усманский район
80122Озеркидеревня52°09'00"39°59'00"N-37-140

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Чат по генеалогии Липецкой области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Усманский муниципальный район, Сельское поселение Березняговский сельсовет
42648404106д Озеркидеревня

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Усманский уезд
Сц. Березняково с Д. Александровкою, Озерки тож6Влад. Яковлев49857103
Сц. Березняково с Д. Александровкою, Озерки тож6Влад. Яковлев49857103
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