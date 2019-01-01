село Русское Устье, село Русское Устье, Аллаиховский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019) — Familio

Русское Устье

Аллаиховский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Якутская область, Верхоянский округ
192Русское Устье сел.200

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Саха (Якутия), Аллаиховский улус
126518Русское Устьесело71°08'с.ш.149°16'в.д.R-55-035

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Чат по генеалогии Якутии

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Саха (Якутия), Аллаиховский муниципальный район, Сельское поселение Русско-Устьинский наслег
98606450101с Русское Устьесело
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