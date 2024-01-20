село Локня, село Локня, Сумська область (на 2018) — Familio

Локня

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Сумский уезд, Юнаковская волость
837. Локня, село бывшее владельческое, при речке Локне, дворов 283, жителей 1928, церковь православная, богадельня

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21905Локняселор-н Сумськийсільрада Басівська

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению гражданина Сумского уезда Юнаковской волости деревни Локия Василия Степановича Морозова. 1919 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд Р447. Опись 1. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Харьковская губерния, Сумский уезд
С. Локня, Басовка, и д. Новая Сечь13Ник. Вас. Зиновьев23427574

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Сумский уезд
3337Локня, с. вл.при рч. Локне.4046252765779Церковь православная 1.
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