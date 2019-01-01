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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385417Кедскоедеревня57°23'с.ш.39°05'в.д.O-37-091
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Где упоминается данное место
По жалобе гр. д. Кедсково Вощажниковской вол. Ник. Сем. Васильева и дер. Стрелка о земле. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дел Показать все
По жалобе гр. д. Кедково Вощажниковской вол. Ивана К. Налимова и Вас. Ив. Налимова по делу о разделе. 1923–1924 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78606410151д Кедскоедеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7617Кедеково, д. вл.при р. Кеде.3112142838
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КедековоIII. Замогзинское общество1431315—Семеновский приход