деревня Кедское, деревня Кедское, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Кедское

Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Борисоглебский район
385417Кедскоедеревня57°23'с.ш.39°05'в.д.O-37-091

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
По жалобе гр. д. Кедсково Вощажниковской вол. Ник. Сем. Васильева и дер. Стрелка о земле. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дел Показать все
По жалобе гр. д. Кедково Вощажниковской вол. Ивана К. Налимова и Вас. Ив. Налимова по делу о разделе. 1923–1924 гг. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Борисоглебский муниципальный район, Вощажниковское сельское поселение
78606410151д Кедскоедеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7617Кедеково, д. вл.при р. Кеде.3112142838

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Вощажниковская волость
д. КедековоIII. Замогзинское общество1431315Семеновский приход
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