деревня Борисовская, деревня Борисовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Борисовская

Вельский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Благовещенская волость
576. Борисовская, деревня бывшая удельная, при речке Пуе, дворов 11, жителей 99, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Вельский район
468995Борисовскаядеревня61°34'с.ш.42°22'в.д.P-38-085

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Чат по генеалогии Архангельской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Вельский муниципальный район, Пуйское сельское поселение
11605436121д Борисовскаядеревня

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Благовещенская волость
Борисовская дер.Пуйскогопри реке Пуе135542Долматовскому

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Шенкурский уезд
2130Борисовская, д.на лев. ст. р. Пуянды.724593735
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