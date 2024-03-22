сельцо Ревякино, сельцо Ревякино, Грязовецкий район, Северный край (на 1931) — Familio

Ревякино

Грязовецкий район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1869 г. По прошению крестьян Вологодской губернии Грязовецкого уезда Роменской волости сельца Ревякина Ефима Алексеева, Артамон Показать все

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Лежская волость
Ревякино1564173разъездРусские3232245

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Герценский сельсовет
Ревякино 1693деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: —.Зимнее: 68 км. Летнее: —.88
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