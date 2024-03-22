Ревякино
Грязовецкий район, Северный край (на 1931)
- Статус
- не существует
- Тип
- сельцо
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1869 г. По прошению крестьян Вологодской губернии Грязовецкого уезда Роменской волости сельца Ревякина Ефима Алексеева, Артамон Показать все
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Ревякино1564173разъездРусские3232245
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Ревякино 1693деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: —.Зимнее: 68 км. Летнее: —.88