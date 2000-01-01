деревня Федоровка, деревня Федоровка, Симбирский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Федоровка

Симбирский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Ново-Никулинская волость
53. Федоровка, деревня бывшая владельческая, при речке Бирюче, дворов 46, жителей 297, часовня

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд
С. Никулино. Д. Гафидова, Федоровка4Ник. Ив. Назарьев2122151

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Симбирский уезд
87Федоровка, д. вл.при р. Бирюче.503531155155

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Ново-Никулинская волость
193Федоровка, дер., при рч. Бирюче; н. р.505036176163
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