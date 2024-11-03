деревня Бояры, Докшицкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Бояры

Докшицкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Парафиановская волость
Бояры, з. (Слотвинского), жит. — (— м. — ж.), дес. 1, раз. см. пред.
Бояры, д., жит. 47 (27 м. 20 ж.), дес. 77, у. гор. 67 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 39 в., ст. ж. д. Березвечь 32 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Докшицкий район, Парафьяновский сельсовет
д Бояры9

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Докшицкий район, Парафьяновский сельсовет
д. Бояры9

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