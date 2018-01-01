деревня Королево, Великоустюгский район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Королево

Великоустюгский район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о наложении штрафа на крестьянина Тряпицина деревни Королево Приводинской волости Великоустюгского уезда за спекуляцию предметами первой необходимости. 1914–1915 гг. Показать все
Дело по ходатайству крестьянина дер. Королево Приводинской волости Тряпицына Василия на постановление Великоустюгского уездного съезда по делу об общем переделе земли. 19 Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Зосимо-Савватиевской Шемогодской церкви. Список архивн Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
11108Королево, д. каз.при колодцах.29½106½91726

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Приводинская волость
3231КоролевоПриводинск.Зосимо-Савватьевскийбывшие государственные2712264739

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Великоустюгский район
275687Королеводеревня60°59'с.ш.46°31'в.д.P-38-118

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