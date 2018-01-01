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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о наложении штрафа на крестьянина Тряпицина деревни Королево Приводинской волости Великоустюгского уезда за спекуляцию предметами первой необходимости. 1914–1915 гг. Показать все
Дело по ходатайству крестьянина дер. Королево Приводинской волости Тряпицына Василия на постановление Великоустюгского уездного съезда по делу об общем переделе земли. 19 Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Зосимо-Савватиевской Шемогодской церкви. Список архивн Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11108Королево, д. каз.при колодцах.29½106½91726
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3231КоролевоПриводинск.Зосимо-Савватьевскийбывшие государственные2712264739
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
275687Королеводеревня60°59'с.ш.46°31'в.д.P-38-118