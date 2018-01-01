село Броварки, село Броварки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Броварки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Гадячский уезд
457Броварки, сел. вл. и казач.при р. Псле.710103377417Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Книшовская волость
106. Броварчи, село бывшее государственное и владельческое, при реке Псле, дворов 127, жителей 800, церковь православная, питейный дом, 6 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Гадячский уезд, Кнышовская волость
8.0Броварки селоБроварковское козаков587267158215223438
8.0Броварки селоБроварковское крестьян собственников 2-ое5816915185550105
8.0Броварки селоБроварковское крестьян собственников 3-ье5810930303262

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17851Броваркиселор-н Гадяцькийсільрада Книшівська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close