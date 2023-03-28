другой Князевския, другой Князевския, Обдорския Самоедская и Остятская волость, Березовский уезд (на 1912) — Familio

Князевския

Обдорския Самоедская и Остятская волость, Березовский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Березовский уезд, Обдорския Самоедская и Остятская волость
Князевския юр., при р. Оби152742727181
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