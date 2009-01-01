деревня Залесье, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Залесье

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Залесская волость
Залесье, им. (Оскерко)., оз. Белое, жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 786⅓, у. гор. 49 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Березвечь 13 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Глубокский район, Озерецкий сельсовет
д Залесье7

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Озерецкий сельсовет
д. Залесье11

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