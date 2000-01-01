деревня Каменка, Брянский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Каменка

Брянский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Брянской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Брянский уезд
934Каменка, д. вл.при разливе рч. Каменки.781828150147

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Брянский уезд, Вороновская волость
Каменка (деревня)25Почтовое отделение при с. Рогнедино Рославльского уезда

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