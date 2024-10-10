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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Куржекской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
998Каншина (Кашина), д.при р. Самине.4616124647
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
211. Канышина, деревня бывшая государственная, при реке Самине, дворов 13, жителей 80, часовня, мельница, кожевенный завод
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
206035. КаньшинаТитовскоеПри р. Самине4614½До ближайшего поселения: ½. До школы: ½. До почтового отделения: 20. До пароходной пристани: 46. Крестьянское: 13. Не крестьянское: —. Крестьянское: 12. Не крестьянское: — . Крестьянское: 52. Не крестьянское: —. Крестьянское: 48. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33668Каньшинодеревня61°24'с.ш.36°40'в.д.P-37-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622408168д Каньшинодеревня