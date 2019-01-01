село Сабаново, село Сабаново, Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Сабаново

Никольский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Сабаново Сабановской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2773.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
381Сабаново, с. каз.при рч. Веж-Айве.528133365364Церковь православная 1. Завод поташный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Сабановская волость
150. Сабаново, село бывшее государственное, при речке Вежаевке, дворов 135, жителей 814, волостное правление (уездный город в 52 верстах), церковь православная, лавка

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Сабановская волость
село Сабаново

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Никольский район
47340Сабановосело53°34'46°06'N-38-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Никольский муниципальный район, Сельское поселение Карамальский сельсовет
56653419111с Сабановосело
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