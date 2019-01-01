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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Сабаново Сабановской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2773.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
381Сабаново, с. каз.при рч. Веж-Айве.528133365364Церковь православная 1. Завод поташный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
150. Сабаново, село бывшее государственное, при речке Вежаевке, дворов 135, жителей 814, волостное правление (уездный город в 52 верстах), церковь православная, лавка
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Сабаново
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47340Сабановосело53°34'46°06'N-38-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56653419111с Сабановосело