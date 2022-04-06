деревня Лужки, Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Лужки

Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Шамовская волость
7Дер. Лужкипочтов. тр. нетКрутовскому с. о. 186554Шамовского пр. 8527
65Фол. Лужкипроселочнойреч. Мертведв. Олехновичу, прав. 155Райского прав. 8527

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Мстиславский район, Раздельский сельсовет
д Лужки12

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Мстиславский район, Подсолтовский сельсовет
д. Лужки19

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