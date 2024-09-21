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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6460Ульхова Слобода (Ульхо), с. вл.при колодцах.2629175967Церковь православная 1. Ярмарка.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
С. Ульховая слобода43Ник. Сем. Курош20183
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
351Ульхова-СлободаДеревня262588100
352УльховоВладельческая усадьба26142
353УльховоВладельческая усадьба26134
354УльховоВладельческая усадьба26152
355УльховоВладельческая усадьба2661413
356УльховоСело2651719Церковь, церковно-приходская школа, ярмарка 29 июня, 2 мелочныя лавки, казен. винная лавка.