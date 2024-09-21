село Ульхова Слобода, Суетовская волость, Духовщинский уезд (на 1904) — Familio

Ульхова Слобода

Суетовская волость, Духовщинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
6460Ульхова Слобода (Ульхо), с. вл.при колодцах.2629175967Церковь православная 1. Ярмарка.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
С. Ульховая слобода43Ник. Сем. Курош20183

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Суетовская волость
351Ульхова-СлободаДеревня262588100
352УльховоВладельческая усадьба26142
353УльховоВладельческая усадьба26134
354УльховоВладельческая усадьба26152
355УльховоВладельческая усадьба2661413
356УльховоСело2651719Церковь, церковно-приходская школа, ярмарка 29 июня, 2 мелочныя лавки, казен. винная лавка.

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