деревня Тетеревка, Берестовицкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Тетеревка

Берестовицкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Гродненский уезд, Велико-Берестовицкая волость
7. Тетеревка, деревня бывшая владельческая, дворов 30, жителей 630, церковь православная

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Гродненский уезд, Велико-Берестовицкая волость
ТетеревкаДеревня42022644Берестовица
ТетеревкаИмение922654Берестовица

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Берестовицкий район, Пограничный сельсовет
д Тетеревка129

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Берестовицкий район, Пограничный сельсовет
д. Тетеревка83

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