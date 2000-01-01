деревня Усть-Лески, Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Усть-Лески

Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
3176Усть-Лески, д. каз.при руч. Вязовом.51122311187

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Жерновская волость
Устья Лески (деревня)7Дросковское почтовое отделение

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Ливенский уезд, Жерновская волость
36878Усть-ЛескидеревняВепринецкийВсего: 51. Крестьянского типа: 51.11515126642.7162Русский Брод, М.-К. В. ж. д. : 25,6 км.п.-т. а. Дросково: 6,4 км.Т-з—I р.; т-з—II р.

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