деревня Плотично, деревня Плотично, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Плотично

Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области
Чат по карело-финской генеалогии

Находки

Где упоминается данное место
Об отводе удельной земли крестьянам д. Плотична Заборовской волости Вышневолоцкого уезда взамен их участка, находящегося под народным училищем. 1873 г. // Центральный гос Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд
4007Плотично, д. удел.при р. Плотиченке.3528234458

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд, Заборовская волость
900. Плотично, деревня бывшая удельная, при речке Плотиченке, дворов 25, жителей 100, волостное правление (уездный город в 30 верстах), школа, ст. кв. В 4 верстах — церко Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд, Заборовская волость
деревня Плотична

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Вышневолоцкий уезд, Заборовская волость
39Плотично331

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Вышневолоцкий район
110108Плотичнодеревня57°20'34°26'O-36-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Вышневолоцкий муниципальный район, Есеновичское сельское поселение
28612410321д Плотичнодеревня
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