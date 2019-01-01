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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об отводе удельной земли крестьянам д. Плотична Заборовской волости Вышневолоцкого уезда взамен их участка, находящегося под народным училищем. 1873 г. // Центральный гос Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4007Плотично, д. удел.при р. Плотиченке.3528234458
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
900. Плотично, деревня бывшая удельная, при речке Плотиченке, дворов 25, жителей 100, волостное правление (уездный город в 30 верстах), школа, ст. кв. В 4 верстах — церко Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Плотична
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
39Плотично331
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
110108Плотичнодеревня57°20'34°26'O-36-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28612410321д Плотичнодеревня