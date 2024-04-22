деревня Бычок 1-й, деревня Бычок 1-й, Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Бычок 1-й

Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Липецкий уезд
2005Никольское (Бычек, Рахманиново), сц. вл.при рч. Бычке.6532139092Завод конный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Липецкий уезд
С. Никольское. Д. Григорьевская, Варварина, Бычки10Насл. Гр. Ник. Рахманова1198324

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Петровский район
289646Бычок 1-йдеревня52°22'40°34'N-37-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Петровский муниципальный район, Сельское поселение Плавицкий сельсовет
68624445111д Бычок 1-йдеревня
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