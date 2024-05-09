село Верхняя Боёвка, село Верхняя Боёвка, Сосковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Верхняя Боёвка

Сосковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2201Боевка верхняя (Покровское), с. вл.при руч. Сухом.181984370386Церковь православная 1.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Верхне-Боевская волость
Верхняя Боевка (село)20Город Кромы

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Кромский уезд, Верхне-Боевская волость
село Верхняя-Боевка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Сосковский район
63833Верхняя Боевкасело52°47'с.ш.35°22'в.д.N-36-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Сосковский муниципальный район, Алпеевское сельское поселение
54653405106с Верхняя Боёвкасело
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