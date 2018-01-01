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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
272Добрая (Новенькая), кол. евр.при пруде на балке Добренькой.8040162243238Еврейский молитвенный дом 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
141. Добрая, колония немцев и евреев, при пруде, дворов 121, жителей 1566, лютеранский молитвенный дом, 2 еврейских молитвенных дома, 2 шЬ., баня, земская почтовая станци Показать все
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Добрая (В пределах территории колонии Доброе находится станция Южн. ж. д. «Явкино», в пределах кол. Ново-Полтавки станция "Ново-Полтавка". Станции эти показаны в Полтав. Показать все 585143517043139
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-15654Добреселоцентр сільської радир-н Баштанськийсільрада Добренська