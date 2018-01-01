село Доброе, село Доброе, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Доброе

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
272Добрая (Новенькая), кол. евр.при пруде на балке Добренькой.8040162243238Еврейский молитвенный дом 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Полтавская волость
141. Добрая, колония немцев и евреев, при пруде, дворов 121, жителей 1566, лютеранский молитвенный дом, 2 еврейских молитвенных дома, 2 шЬ., баня, земская почтовая станци Показать все

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Херсонский уезд
Добрая (В пределах территории колонии Доброе находится станция Южн. ж. д. «Явкино», в пределах кол. Ново-Полтавки станция "Ново-Полтавка". Станции эти показаны в Полтав. Показать все 585143517043139

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15654Добреселоцентр сільської радир-н Баштанськийсільрада Добренська
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