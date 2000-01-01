село Полонка, Волинська область (на 2018) — Familio

Полонка

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Луцкий уезд, Лавровская волость
1098. Полонка, село бывшее владельческое, при речке Ставке, дворов 26, жителей 195, церковь православная, питейный дом, водяная мельница

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Луцкий уезд, Полонковская волость
село Полонка118113167441365474446329376205

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-2783Полонкаселор-н Луцькийсільрада Гіркополонківська

Мы используем куки для улучшения работы сайта.