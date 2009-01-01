Населенное место

Заулок-Старый, ф. (кр. товар), жит. 102 (48 м. 54 ж.), дес. 146, у. гор. 38 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Березвечь 36 в.

Заулок-Новый, ф. (кр. товар.), жит. 76 (34 м. 42 ж.), дес. 95, раз. см. пред.