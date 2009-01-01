деревня Заулок-Русский, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Заулок-Русский

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Прозоровская волость
Заулок-Старый, ф. (кр. товар), жит. 102 (48 м. 54 ж.), дес. 146, у. гор. 38 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Березвечь 36 в.
Заулок-Новый, ф. (кр. товар.), жит. 76 (34 м. 42 ж.), дес. 95, раз. см. пред.
Заулок, д., оз. Кульково, жит. 134 (67 м. 67 ж.), дес. 89, у. гор. 40 в., вол. пр. 10 ., ст. кв. 40 в., ст. ж. д. Березвечь 43 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Глубокский район, Псуевский сельсовет
д Заулок-Русский56

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Псуевский сельсовет
д. Заулок-Русский54

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