- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Заулок-Старый, ф. (кр. товар), жит. 102 (48 м. 54 ж.), дес. 146, у. гор. 38 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Березвечь 36 в.
Заулок-Новый, ф. (кр. товар.), жит. 76 (34 м. 42 ж.), дес. 95, раз. см. пред.
Заулок, д., оз. Кульково, жит. 134 (67 м. 67 ж.), дес. 89, у. гор. 40 в., вол. пр. 10 ., ст. кв. 40 в., ст. ж. д. Березвечь 43 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Заулок-Русский56
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Заулок-Русский54