деревня Титовка, деревня Титовка, Шебекинская волость, Белгородский уезд (на 1892) — Familio

Титовка

Шебекинская волость, Белгородский уезд (на 1892)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Белгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Белгородский уезд
490Титовка, д. вл.при р. Корене.34181689107

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Белгородский уезд, Шебекинская волость
176. Титовка, сельцо бывшее государственное, при речке Нежеголи, дворов 24, жителей 169, школа

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Белгородский уезд, Шебекинская волость
Титовка дер. 33140116Земского начальника: 5. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 7. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 9.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close