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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1235Шиловка, хут. вл. и казач.при рч. Ташани и колодцах.720407275
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
155. Шиловка, село бывшее государственное, при речке Груни, дворов 82, жителей 800, церковь православная, школа, постоялый двор, 4 ветряных мельницы, кирпичный завод
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
9.0Шиловка селоМанайловское козаков и государстенных крестьян779292
9.0Шиловка селоШиловско-Манайловское крестьян7777
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18220Шилівкаселоцентр сільської радир-н Зіньківськийсільрада Шилівська