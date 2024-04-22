село Шиловка, село Шиловка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Шиловка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
1235Шиловка, хут. вл. и казач.при рч. Ташани и колодцах.720407275

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Зеньновская волость
155. Шиловка, село бывшее государственное, при речке Груни, дворов 82, жителей 800, церковь православная, школа, постоялый двор, 4 ветряных мельницы, кирпичный завод

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Зиньковская волость
9.0Шиловка селоМанайловское козаков и государстенных крестьян779292
9.0Шиловка селоШиловско-Манайловское крестьян7777

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18220Шилівкаселоцентр сільської радир-н Зіньківськийсільрада Шилівська
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