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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По прошению крестьянина дер. Ручей Феофиловской волости Лужского уезда Семена Иванова о выделе ему части наследственной земли. 1900–1904 гг. // Центральный государственны Показать все
По прошению крестьянина дер. Ручей Феофиловской волости Лужского уезда Н. Алексеева о возвращении ему усадебной земли. 1901–1902 гг. // Центральный государственный истори Показать все
По спору о земле между крестьянами д. Ручьи Феофиловской волости Лужского уезда Михайловыми. 1914–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2368Ручьи, д. вл.при колодцах.8040104248
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ручьи д.815 стан2577 участок12почтовое отделение Струги.