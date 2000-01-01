деревня Ручьи, Феофиловская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Ручьи

Феофиловская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По прошению крестьянина дер. Ручей Феофиловской волости Лужского уезда Семена Иванова о выделе ему части наследственной земли. 1900–1904 гг. // Центральный государственны Показать все
По прошению крестьянина дер. Ручей Феофиловской волости Лужского уезда Н. Алексеева о возвращении ему усадебной земли. 1901–1902 гг. // Центральный государственный истори Показать все
По спору о земле между крестьянами д. Ручьи Феофиловской волости Лужского уезда Михайловыми. 1914–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2368Ручьи, д. вл.при колодцах.8040104248

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Феофиловская волость
Ручьи д.815 стан2577 участок12почтовое отделение Струги.

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